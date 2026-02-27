Еще один ребенок Брэда Питта отказался от его фамилии

Разговоры о конфликте между детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта с их звездным отцом давно циркулировали в Голливуде. Теперь стало известно, что их сын Мэддокс отказался от фамилии Питт.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на E! News.

В титрах нового фильма своей мамы "Кутюр", где он выступил в роли ассистента режиссера, Мэддокс значится как Мэддокс Джоли. Ранее в другом фильме Анджелины, "Мария", он использовал фамилию Джоли-Питт.

Один из возможных факторов, повлиявших на его решение, связан с инцидентом, ставшим известным в 2020 году. Мэддокс давал показания в суде во время слушаний по делу об опеке. В 2016 году, во время конфликта между Питтом и Джоли на борту самолета, Мэддокс попытался вмешаться, но Питт якобы проявил агрессию в адрес сына.

Мэддокс не стал первым, кто сделал такой шаг: в 2023 году Захара отказалась от фамилии своего отца. Спустя год Вивьен появилась только с фамилией Джоли в программе бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", а затем Шайло подала документы на смену фамилии.

Брэд Питт не комментирует ситуацию, как и Анджелина. Ранее СМИ сообщали, что актер переживает из-за растущей дистанции с детьми.

Напомним, развод Джоли и Питта стал одним из самых громких в Голливуде. В 2016 году Джоли подала на развод, требуя единоличной опеки над детьми. Вопросы опеки были решены только в 2021 году (опека осталась у Анджелины). Раздел имущества, включая винодельню, продолжается до сих пор.