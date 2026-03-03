Виктория Бекхэм вышла на публику с редкой сумкой за $80 тысяч

Дизайнер Виктория Бекхэм появилась на публике с редкой сумкой за $80 тысяч. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Папарацци подловили Викторию Бекхэм во время ее прогулки в Париже. Дизайнер была запечатлена с редкой сумкой Hermès Kelly, выполненной из мягкой коричневой замши и украшенной отделкой из овчины. По информации журналистов, изделие продается на вторичном рынке за $80 тысяч.

Жена футболиста Дэвида Бекхэма вышла на публику в красной водолазке, бежевых брюках, туфлях на каблуках и солнцезащитных очках. Знаменитость уложила в легкие локоны волосы и сделала макияж в естественном стиле.