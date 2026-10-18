Принц Гарри и Меган Маркл впервые после переезда посетили мероприятие в Британии

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли на публику после переезда в Великобританию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцоги Сассекские приехали в Ноттингем, чтобы посетить общественные мероприятия. Сообщается, что Меган Маркл получила букеты цветов и воздушные шары. Жена принца Гарри поцеловала в щеку пожилую женщину, которая вручила их совместное фото, сделанное в 2017 году. Супруги не только пообщались с местными жителями, но и сфотографировались с некоторыми желающими.

Меган Маркл появилась на публике в бордовой водолазке, юбке-миди, кашемировом пальто и туфлях на каблуках. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж в естественном стиле. Принц Гарри выбрал белую рубашку, серый пиджак, синие джинсы и лоферы.

Отмечается, что Ноттингем - это город, в котором Меган Маркл и Гарри вышли на публику впервые после помолвки.

20 августа стало известно, что Гарри и Меган Маркл с детьми вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Семья прилетела частным рейсом из Калифорнии в аэропорт Бирмингема. Дети пары уже учатся в британской школе, учебный год начался в сентябре.