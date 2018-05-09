Памяти Рауфа Талышинского: "Обеднели все мы. А самое главное - обеднела журналистика"

Вот таким... таким я его видела всегда на планерках. Мнущим сигарету в руках, задумчивым и думающим...

Планерки в "Эхо" были для нас всех своего рода экзаменом. Каждое его слово, идущее параллельно нашим задумкам, было настолько метко, что любое "наше планирование" меркло рядом с тем, что он предлагал. Но при этом он так умел воодушевлять... он так умел говорить, так умел уважать, как никто.

Его нет... Для меня это как гром среди ясного неба.

Его похвала была наивысшей оценкой для нас, журналистов, потому что это был мастер слова, мастер остроты мысли, мастер ЖУРНАЛИСТИКИ. Мы приходили к замредактору и говорили о возможности написания той или иной публикации... А замредактор говорил: "посмотрим, что скажет Шеф".

Шеф... Это был действительно Шеф, который умел и поддержать, и, если надо, сделать замечание к месту, причем, это замечание было настолько поучительным, что оно запоминалось на всю жизнь. Если он появлялся рядом, как всегда тихо и незаметно, хотелось нам, шумным, помолчать, чтобы прислушаться к тому, что он говорил... Потому что ждали, что он сейчас скажет что-то очень ценное. Прислушаться, потому что говорил он очень тихо, но в то же время невероятно громко. Громко! Это называется харизма... Слово, которое сейчас опошлено до невероятности, но это слово про него.

Как-то я новичком зашла к нему в кабинет с новой идеей, говорю: "а название статьи будет таким...". Он: "идея отличная, а вот названий у статей не бывает, у них бывает заголовок". В этот момент мне показалось, что если бы земля раскрылась подо мной, я бы ринулась вот тут же в ее глубины, лишь бы не видеть его чуть насмешливый умный взгляд... Он почувствовал это. "Ну, не надо смущаться, когда я начинал, я тоже так говорил, но хочу вас успокоить еще больше... Когда я начинал, у меня не всегда было много таких же хороших идей для статьи... Спасибо".

Как же он это умел... Это была школа. Большая школа. Школа, которая служит мне и учит меня до сих пор.

"Не название, а заголовок". Теперь и я порой говорю это новичкам, но при этом всегда его лицо всплывает у меня в памяти. И так же, как и ОН, стараюсь никого не обидеть!

Вот так...

Когда я уходила из "Эхо", мне казалось, что эту газету невозможно было вырвать из моего сердца. Но уходить пришлось. Мне казалось, что жизнь без его "ТОЧКИ ЗРЕНИЯ" просто обеднеет, без его колких острот, тончайшего ЮМОРА. Теперь обеднели все мы. А самое главное - обеднела журналистика.

АЛЛАХ СИЗЕ РЯХМЯТ ЕЛЯСИН. Мастер слова и уважительного отношения к людям. Ко всем. Абсолютно ко всем!

Сабира Мустафаева,

журналист

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