В Баку открывается новый пляж - ФОТО

19 июня 2018 13:30

В Баку открывается новый пляж NOİZ, который станет эпицентром развлечений этого лета.

Как сообщает Day.Az, 23 июня состоится яркое открытие нового пляжа. В день открытия под жаркими лучами солнца на берегу Каспия выступят рок-группы DədəBaba, Bumz, приглашенный из России Bronxy и популярные местные диджеи Mozzy, Cestlek и Soulvibes, что позволит совместить пляж и танцы и приятно провести время с друзьями.

Локация - пляж Тюркян. Вход свободный.

Отметим, что в день открытия будет организован автобусный трансфер, выезжающий в определенное время из центра города на пляж.

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