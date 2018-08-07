Внесены изменения в движение на двух перекрестках в Баку

В Бинагадинском районе Баку сегодня начали действовать изменения в движении на участке пересечения улицы Шовкат Мамедовой с улицой Сулеймана Сани Ахундова, а также на участке пересечения улицы Ибрагимпаши Дадашова с улицей Сулеймана Сани Ахундова.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, движение на этих участках стало односторонним.

Проведенный специалистами Бакинского транспортного агентства анализ показал, что незаконная парковка в районе перекрестков и короткое время зеленого света светофора для транспортных средств, въезжающих на перекресток, не позволяли транспорту свободного двигаться. Внесенные изменения устранят не только плотность транспорта на этой территории, но и дадут возможность свободно двигаться автобусам, следующим в направлении центра транспортного обмена Дарнагюль.