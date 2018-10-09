Обнародована новая модель выпускных и приемных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал модель выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и приемных экзаменов в высшие учебные заведения. Планируется, что данная модель начнет применяться в 2019 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению ГЭЦ, распространенном во вторник, модель выглядит следующим образом:

Выпускной экзамен (на базе 9-летнего образования)

Первый этап (длительность экзамена - три часа)

Название предмета Максимальный балл Количество заданий 1. Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык) 30 2 текста (художественный, публицистический), в каждом по 10 заданий (5 открытого + 5 закрытого типа). Всего: 20 заданий 2. Математика 30 10 заданий открытого типа (которые требуют решения в письменном виде) Всего: 10 заданий 3. Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки) 30 1. 6 заданий (4 закрытого типа +2 письменных задания) по тексту для прослушивания (публицистический или диалог);

2. 9 заданий по чтению и понимаю текста (5 закрытого типа+4 письменных задания).

Всего:15 заданий

Второй этап (длительность экзамена - 2 часа 15 минут)

Название предмета Максимальный балл Количество заданий 1. Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык) 70 30 заданий закрытого типа 2. Математика 70 30 заданий закрытого типа 3. Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки) 70 30 заданий закрытого типа

Выпускной экзамен (на базе 11-летнего образования)

Экзамен проходит в один этап (длительность экзамена - 3 часа)

Название предмета Максимальный балл Количество заданий 1. Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык) 100 2 текста по чтению и пониманию (художественный, публицистический), 10 заданий в каждом (5 письменных заданий открытого типа + 5 закрытого типа) и 10 заданий закрытого типа по правилам языка Всего: 30 заданий 2. Математика 100 7 открытых заданий, требующих письменного решения +5 открытого типа+13 заданий закрытого типа.

Всего: 25 заданий 3. Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки) 100 1. 6 заданий (3 закрытого типа +3 письменных задания) по тексту для прослушивания (публицистический текст или диалог); 2. 8 заданий по тексту для чтения и понимания (4 закрытого типа+4 письменных задания открытого типа);

3. 16 закрытых задания по правилами языка.

Всего: 30 заданий

Максимальный балл: 300

Приемный экзамен (длительность экзамена - 3 часа)

I группа II группа III группа IV группа Математика - 30 задач

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + три письменные ситуационные задачи).

Весовой коэффициент: 1,5 Математика - 30 задач

(22 закрытого типа + 5 открытого типа+ три письменные ситуационные задачи).

Весовой коэффициент: 1,5 Азербайджанский (русский) язык - 30 заданий (22 закрытого типа + 5 открытого типа + три письменных задания по тексту).

Весовой коэффициент: 1,5 Биология - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа+три письменные ситуационные задачи).

Весовой коэффициент: 1,5 Физика - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + 3 письменные ситуационные задачи)

Весовой коэффициент: 1,5 География - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа+ 3 письменные ситуационные задачи)

Весовой коэффициент: 1,5 История - 30 заданий (22 закрытого типа + 5 открытого типа + 3 письменных задания на основе источника)

Весовой коэффициент: 1,5 Химия - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + 3 письменные ситуационные задачи)

Весовой коэффициент: 1,5 Химия - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + 3 письменные ситуационные задачи)

Весовой коэффициент: 1 История - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + три письменных задания на основе источника).

Весовой коэффициент: 1 Литература - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа + три письменных задания на основе источника)

Весовой коэффициент: 1 Физика - 30 заданий

(22 закрытого типа + 5 открытого типа+ 3 письменные ситуационные задачи)

Весовой коэффициент: 1

Максимальный балл: 400

Абитуриенты будут принимать участие в конкурсе по приему в вузы на основе общей суммы набранных баллов на выпускных и приемных экзаменах (максимальный балл - 300+400=700 баллов).

Выпускники предыдущих лет, желающие поступить в вузы по I-IV группам специальностей, наряду с предметами, которые относятся к выбранной ими специальности, будут сдавать дополнительный экзамен в формате приемного экзамена. В соответствие с общей суммой набранных на обоих экзаменах баллов они смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы.

Конкурс по V группе специальностей и по приему в средние специальные учебные заведения будет проводиться в соответствие с результатами выпускных экзаменов.