Обнародована новая модель выпускных и приемных экзаменов в Азербайджане
Государственный экзаменационный центр Азербайджана обнародовал модель выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и приемных экзаменов в высшие учебные заведения. Планируется, что данная модель начнет применяться в 2019 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению ГЭЦ, распространенном во вторник, модель выглядит следующим образом:
Выпускной экзамен (на базе 9-летнего образования)
Первый этап (длительность экзамена - три часа)
|
Название предмета
|
Максимальный балл
|
Количество заданий
|
1.
|
Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык)
|
30
|
2 текста (художественный, публицистический), в каждом по 10 заданий (5 открытого + 5 закрытого типа). Всего: 20 заданий
|
2.
|
Математика
|
30
|
10 заданий открытого типа (которые требуют решения в письменном виде) Всего: 10 заданий
|
3.
|
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки)
|
30
|
1. 6 заданий (4 закрытого типа +2 письменных задания) по тексту для прослушивания (публицистический или диалог);
Второй этап (длительность экзамена - 2 часа 15 минут)
|
Название предмета
|
Максимальный балл
|
Количество заданий
|
1.
|
Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык)
|
70
|
30 заданий закрытого типа
|
2.
|
Математика
|
70
|
30 заданий закрытого типа
|
3.
|
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки)
|
70
|
30 заданий закрытого типа
Выпускной экзамен (на базе 11-летнего образования)
Экзамен проходит в один этап (длительность экзамена - 3 часа)
|
Название предмета
|
Максимальный балл
|
Количество заданий
|
1.
|
Язык преподавания (азербайджанский язык, русский язык)
|
100
|
2 текста по чтению и пониманию (художественный, публицистический), 10 заданий в каждом (5 письменных заданий открытого типа + 5 закрытого типа) и 10 заданий закрытого типа по правилам языка
Всего: 30 заданий
|
2.
|
Математика
|
100
|
7 открытых заданий, требующих письменного решения +5 открытого типа+13 заданий закрытого типа.
|
3.
|
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, русский, арабский, персидский языки)
|
100
|
1. 6 заданий (3 закрытого типа +3 письменных задания) по тексту для прослушивания (публицистический текст или диалог);
2. 8 заданий по тексту для чтения и понимания (4 закрытого типа+4 письменных задания открытого типа);
Максимальный балл: 300
Приемный экзамен (длительность экзамена - 3 часа)
|
I группа
|
II группа
|
III группа
|
IV группа
|
Математика - 30 задач
|
Математика - 30 задач
|
Азербайджанский (русский) язык - 30 заданий (22 закрытого типа + 5 открытого типа + три письменных задания по тексту).
|
Биология - 30 заданий
|
Физика - 30 заданий
|
География - 30 заданий
|
История - 30 заданий (22 закрытого типа + 5 открытого типа + 3 письменных задания на основе источника)
|
Химия - 30 заданий
|
Химия - 30 заданий
|
История - 30 заданий
|
Литература - 30 заданий
|
Физика - 30 заданий
Максимальный балл: 400
Абитуриенты будут принимать участие в конкурсе по приему в вузы на основе общей суммы набранных баллов на выпускных и приемных экзаменах (максимальный балл - 300+400=700 баллов).
Выпускники предыдущих лет, желающие поступить в вузы по I-IV группам специальностей, наряду с предметами, которые относятся к выбранной ими специальности, будут сдавать дополнительный экзамен в формате приемного экзамена. В соответствие с общей суммой набранных на обоих экзаменах баллов они смогут принять участие в конкурсе по приему в вузы.
Конкурс по V группе специальностей и по приему в средние специальные учебные заведения будет проводиться в соответствие с результатами выпускных экзаменов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!