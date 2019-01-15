Названо время сессий Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Формула-1 в специальном пресс-релизе объявила время начала и конца всех сессий Гран-при сезона-2019.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чемпионат стартует 17 марта в Австралии и финиширует 1 декабря в Абу-Даби. Всего он состоит из 21 этапа.

Отметим, что Гран-при Азербайджан состоится в Баку и пройдет с 26 по 28 апреля. Время первой пятничной тренировки по местному времени 13:00-14:30. Второй пятничной тренировки - 17:00-18:30. Субботний заезд - 14:00-15:00. Субботняя квалификация - 17:00-18:00. Воскресная гонка - начало в 16:10. Закат солнца в воскресенье - 19:32.

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