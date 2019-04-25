В реке Аккуша вблизи села Сеидсадыхлы Сальянского района найдено тело 35-летней Дадашевой Айсель Вагиф гызы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Тело Дадашевой было обнаружено в реке группой водолазов-спасателей МЧС.

Ранее сообщалось, что ведутся поиски тела Дадашевой, предположительно утонувшей в реке Аккуша.