Трагическая смерть в Азербайджане: Женщина утонула в реке
25 апреля 2019 12:41 283
В реке Аккуша вблизи села Сеидсадыхлы Сальянского района найдено тело 35-летней Дадашевой Айсель Вагиф гызы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Тело Дадашевой было обнаружено в реке группой водолазов-спасателей МЧС.
Ранее сообщалось, что ведутся поиски тела Дадашевой, предположительно утонувшей в реке Аккуша.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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