Дорожная полиция пошла на уступки водителям в связи с нарушением правил "желтой полосы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, правило "желтой полосы", примененное во время XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019", утратило силу.

Стало известно, что дорожная полиция пошла на уступки водителям, которые въехали на "желтую полосу" во время проведения соревнований, и не стала выписывать штрафы.

Эту информация подтвердил начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, отметив, что некоторых водителей все-таки оштрафовали, но их очень мало.

Говоря об оштрафованных водителях, Асадов отметил, что это те, которые грубо нарушили правила, не уступали дорогу патрульным машинам, сопровождавшим спортсменов.

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