Азербайджан предпринимает серьезные шаги для укрепления системы здравоохранения, в частности, сферы первичных медицинских услуг.

Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на мероприятии по результатам визита международной миссии, посетившей страну для поддержки азербайджанского правительства в связи с изменениями в системе здравоохранения, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Харманджи напомнила, что в страну приехала миссия, состоящая из специалистов ВОЗ, которая будет оказывать поддержку азербайджанскому правительству в связи с изменениями в системе здравоохранения. Миссия прикладывает усилия для модернизации и укрепления сферы первичных медицинских услуг.

Касаясь причин смертности в Азербайджане, она отметила, что показатель смертности по неинфекционным заболеваниям среди населения в возрасте 30-70 лет в Азербайджане составляет 22%.

Она подчеркнула, что основными факторами смерти являются повышение сахара в крови и кровяного давления, лишний вес и курение.

"Поэтому одним из важных факторов регулирования этих болезней и уменьшения смертельных случаев является увеличение доступности первичных медицинских услуг", - сказал представитель ВОЗ.

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