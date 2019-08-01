Азербайджан укрепляет систему здравоохранения - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ
Азербайджан предпринимает серьезные шаги для укрепления системы здравоохранения, в частности, сферы первичных медицинских услуг.
Об этом сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи на мероприятии по результатам визита международной миссии, посетившей страну для поддержки азербайджанского правительства в связи с изменениями в системе здравоохранения, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Харманджи напомнила, что в страну приехала миссия, состоящая из специалистов ВОЗ, которая будет оказывать поддержку азербайджанскому правительству в связи с изменениями в системе здравоохранения. Миссия прикладывает усилия для модернизации и укрепления сферы первичных медицинских услуг.
Касаясь причин смертности в Азербайджане, она отметила, что показатель смертности по неинфекционным заболеваниям среди населения в возрасте 30-70 лет в Азербайджане составляет 22%.
Она подчеркнула, что основными факторами смерти являются повышение сахара в крови и кровяного давления, лишний вес и курение.
"Поэтому одним из важных факторов регулирования этих болезней и уменьшения смертельных случаев является увеличение доступности первичных медицинских услуг", - сказал представитель ВОЗ.
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