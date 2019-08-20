https://news.day.az/society/1148772.html Антисанитария в сахарном цехе в Баку - ФОТО
Антисанитария в сахарном цехе в Баку - ФОТО
Сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана в ходе мониторингов был проведен осмотр цеха, производившего сахар под маркой "Араз", который находится по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Ислама Абышова, дом 6.
Как сообщили Trend во вторник в агентстве, цех принадлежит физическому лицу Новрузову Абдулле Амир оглу, передает Day.Az.
В ходе осмотра цеха было установлено, что на производстве не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и технических нормативных документов.
На основании этого были приняты меры в рамках требований законодательства и ограничена деятельность цеха.
Расследование по выявленным нарушениям продолжается.
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