В Азербайджане выявлено 33 случая инфицирования коронавирусом, 23 вылечившихся, один человек скончался

В Азербайджане выявлено 33 случая инфицирования коронавирусом, 23 человека вылечились, один человек скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, скончался гражданин 1960 года рождения, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 678 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1162, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 494 лиц, из них состояние 17 оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 128 807 тестов.