https://news.day.az/society/1243997.html Ульви Мехтиев: Будет разработана электронная система очередей на пляжи
Ульви Мехтиев: Будет разработана электронная система очередей на пляжи
"Мы вместе с Исполнительной властью города Баку готовим систему очередей на пляжи".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.
У.Мехтиев отметил, что будет разработана соответствующая система очереди: "Место в очереди будет назначаться, исходя из количества мест на пляже".
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