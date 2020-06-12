Ульви Мехтиев: Будет разработана электронная система очередей на пляжи

"Мы вместе с Исполнительной властью города Баку готовим систему очередей на пляжи".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

У.Мехтиев отметил, что будет разработана соответствующая система очереди: "Место в очереди будет назначаться, исходя из количества мест на пляже".