https://news.day.az/society/1267628.html Стало известно, когда будет завершено внедрение обязательного медицинского страхования
Стало известно, когда будет завершено внедрение обязательного медицинского страхования
С учетом существующих вызовов в сфере здравоохранения с целью контроля санитарно-эпидемиологической ситуации и надежной защиты здоровья населения важным направлением станет реализация традиционных государственных программ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в информации министерства финансов Азербайджанской Республики о предварительных показателях государственных и сводных бюджетов на 2021 год.
Отмечается, что в первом полугодии следующего года внедрение обязательного медицинского страхования будет завершено во всех регионах страны.
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