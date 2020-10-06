"Gilan Holding" сделал пожертвование в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики

"Gilan Holding" являющийся одним из крупнейших холдингов в стране, пожертвовал 1.000.000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки нашей армии, сражающейся на фронте.

"Уверенные победы, достигнутые в боях за защиту территориальной целостности нашей страны и освобождения наших оккупированных земель под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, в последнее время стали главной темой обсуждения среди мировой общественности и СМИ. Информация о героизме и отваге бойцов нашей армии, единстве нашего народа и исторических победах распространяется по всему миру. Мы гордимся славной азербайджанской армией! Поздравляем наш народ с этими достижениями и желаем успехов всем, кто участвует в нашей исторической миссии! " - отметили в "Gilan Holding".

Отметим, что "Gilan Holding" выплачивает в двукратном размере зарплату своим сотрудникам, призванным в армию Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. Холдинг будет продолжать выплачивать зарплату в двукратном размере за всё время службы этих сотрудников.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.