Состоялся очередной вебинар конкурса «Восхождение»

Рабочая группа конкурса "Восхождение" восьмого апреля провела очередной вебинар, на котором с презентацией на тему "Требование XXI века: образование и рынок труда" выступил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, модератором вебинара был глава Рабочей группы "Восхождение" Фархад Гаджиев.

Эмин Амруллаев отметил, что учрежденный распоряжением Президента Ильхама Алиева конкурс "Восхождение" является важной инициативой по раскрытию потенциала профессиональных кадров в нашей стране. По его словам, ожидания от конкурса высоки, потому что вопрос профессиональных кадров является приоритетным направлением для каждой страны.

Министр подчеркнул важность учета будущих возможностей развития на рынке труда. Отметив, что в будущем будут проводиться более точные исследования с точки зрения человеческих ресурсов, Эмин Амруллаев заявил, что одним из важных вопросов для рынка труда в Азербайджане является правильное определение пробелов в сфере деятельности и соответствующие действия, чтобы организовать обучение персонала с учетом этой стратегии.

На вебинаре, прошедшем в формате взаимного обсуждения, министр образования ответил на вопросы участников, а также поздравил полуфиналистов и пожелал им успехов.

Отметим, что вебинар был предназначен для кандидатов, принявших участие в очном туре конкурса, и проводился в закрытых условиях.

Рабочая группа конкурса "Восхождение" регулярно проводит вебинары с участием управленцев. В настоящее время очный тур конкурса завершился, и по его результатам 309 кандидатов получили право участвовать в следующем полуфинальном этапе.

Конкурс "Восхождение" был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.