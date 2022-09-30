https://news.day.az/society/1499563.html В Баку трагически погиб мужчина
В Баку трагически погиб мужчина
В Бинагадинском районе Баку в результате несчастного случая погиб мужчина.
29 сентября около 15:00 Хагани Азизов 1984 года рождения, работавший на "Баладжарском каменном базаре" в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы, погиб от удара электрическим током.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в прокуратуре Бинагадинского района.
Следствием установлено, что Хагани Азизов ударило током в результате прикосновения к линии электропередач во время выполнения работ по укладке покрытия на чердаке цеха, расположенного на рынке.
Районная прокуратура проводит проверку по данному факту.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре