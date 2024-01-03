В Каспийском море спасены рыбаки

26 декабря в 15:40 в отделение берегового контроля Келедехне Южного регионального отдела Береговой охраны Государственной пограничной службы поступила информация о том, что пластиковая лодка с бортовым номером "KƏ-245" с 2 членами экипажа на борту из-за неисправности двигателя столкнулась с угрозой утонуть в море.

Как сообщили Day.Az в Службе, на основании поступившей информации для спасения людей было направлено пограничное судно типа "Tufan".

В результате проведенных поисковых мероприятий в 17:30 пограничниками были обнаружены и доставлены на берег жители села Шахагаджы Астаринского района Рахманов Рамиз Алиага оглу (1974 г.р.) и Гумметов Зариф Ахад оглу (1982 г.р.).

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