Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили Day.Az, в Главном управлении государственной дорожной полиции напомнили, что с 10 января на территории страны ожидается ветреная погода, пройдут осадки, временами будет идти мокрый снег и снег.

"Поэтому дорожная полиция обращается к водителям с тем, чтобы они были осторожными, учитывали, что во время осадков дорога бывает скользкой, снижали скорость до минимума, соблюдали дистанцию. Стеклоочистители и фары автомобилей должны быть исправны, водители должны контролировать государственные номерные знаки, чтобы они были чистыми, не парковать в ветреную погоду автомобили вблизи или под объектами, которые могут обрушиться или упасть. В связи с нестабильной погодой пешеходы тоже должны быть ответственными на дорогах", - говорится в сообщении дорожной полиции.

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