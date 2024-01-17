На Каспии спасли двух человек

16 января в 16:50 в отдел берегового контроля "Кялядяхня" Южного регионального управления береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана поступила информация о том, что лодка с двумя людьми на борту может затонуть в 6 милях от берега из-за неисправности двигателя.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана.

На основании поступившей информации для оказания помощи было направлено пограничное судно "Туфан". "В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий в 18:45 пограничникам удалось обнаружить и эвакуировать на берег жителей села Шахагаджи Астаринского района, оказавшихся в беспомощном состоянии в море", - говорится в сообщении ведомства.

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