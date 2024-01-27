Как долго продлится дождливая погода в Баку?

По информации Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 27 января в 21:00 в Азербайджане наблюдается дождливая погода, местами выпадет мокрый снег и снег.

Как сообщили Day.Az в службе, в Гяндже, Шамкире, Товузе, Джейранчеле, Геранбое, Гядабее, Гейгеле, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Нахчыване, Шахбузе, Загатале, Шеки, Гахе, Загатале, Шахдаге, Халтане, Губе, Билясуваре идет снег.

В Нафталане, Барде, Агдаме, Тертере, Агсу, Имишли, Кюрдамире, Евлахе, Сабирабаде, Мингячевире, Балакене, Шамахы, Исмаиллы, Огузе, Габале, Гобустане, Нефтчале, Зардабе, Гейчае, Губе, Хачмазе, Шабране, Баку и на Абшеронском полуострове идет дождь.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 7 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике до 2-9 градусов мороза, в Аранских районах до 3 градусов тепла, в горных районах до 5 градусов мороза.

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