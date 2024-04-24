В МВД раскрыли объем изяътых из оборота наркотиков за сутки

В результате мероприятий проведенных сотрудниками МВД Азербайджана, на территории страны было обнаружено и изъято более 19 килограммов наркотиков.

Об этом в среду Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что из незаконного оборота наркотических средств изъято более 9,4 килограмма героина, более 5,4 килограмма марихуаны, более 4,3 килограмма метамфетамина.

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