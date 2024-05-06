В Азербайджане готовится новый законопроект "Об ответственном обращении с животными"

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело очередное общественное слушание с целью информирования общественности о подготовке законопроекта "Об ответственном обращении с животными", а также в связи с обсуждением предложений по совершенствованию законодательства касательно обращения с животными в стране.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в мероприятии приняли участие экологи, члены Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов, представитель Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики и другие заинтересованные стороны.

На встрече были обсуждены вопросы реализации новых усовершенствований в законодательной системе, направленных на установление правовых основ содержания животных физическими и юридическими лицами, отношений, возникающих при обращении с ними, с целью устранения случаев жестокого обращения с животными и безразличия общества к таким случаям.

На общественных слушаниях были заслушаны мнения участников, касающиеся развития гуманизма в обществе и дальнейшего повышения ответственности, а также правосознания при обращении с животными.

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