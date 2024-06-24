Фото человека, устроившего вооруженный инцидент в Баку

Как сообщалось ранее, сегодня в Баку были убиты одно гражданское лицо и три полицейских.

Как сообщает в понедельник Day.Az, распространилась фотография Аллахвердиева Ровшана Огтай оглу, совершившего данное преступление.

Отметим, что 24 июня в поселке Шувалан Хазарского района города Баку неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 года рождения), находящийся в розыске, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

В попытке предотвратить ответные меры сотрудников полиции, преступник прикрывался членами своей семьи и, используя сложившуюся ситуацию, открыл огонь из охотничьего ружья марки "Ланкастер", убив одно гражданское лицо и трех полицейских.

В результате продолжающихся мер Р.Аллахвердиев был обезврежен сотрудниками полиции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!