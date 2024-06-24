Устанавливается новое правило об избрании главы муниципалитета

В Азербайджане устанавливается новое правило о проведении первого заседания новоизбранного состава муниципалитета и избрания председателя.

Как сообщает в понедельник Day.Az, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О статусе муниципалитетов", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по региональным вопросам.

Согласно проекту, первое заседание новоизбранного состава муниципалитета состоится в течение 5 рабочих дней после объявления Центральной избирательной комиссией Азербайджана итогов муниципальных выборов. Первое заседание муниципалитета до избрания председателя, будет возглавлять самый старший по возрасту член состава муниципалитета. Глава заседания обнародует список избранных членов и проведет первое заседание до избрания главы муниципалитета и секретаря заседания.

Глава муниципалитета будет избран открытым или тайным голосованием и будет считаться избранным, при наборе более половины голосов членов муниципалитета. Повестка дня заседания будет утверждена после избрания главы муниципалитета и секретаря заседания на первом заседании муниципалитета.

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