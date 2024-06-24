Карантин продлен

Особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 октября.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных осложнений, срок особого карантинного режима продлен до 06:00 1 октября 2024 года.

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