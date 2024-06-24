https://news.day.az/society/1670268.html Карантин продлен
Карантин продлен
Особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики продлен до 1 октября.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и ее возможных осложнений, срок особого карантинного режима продлен до 06:00 1 октября 2024 года.
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