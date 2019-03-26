Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что решил уйти из спорта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он пожелал коллегам успехов в соревнованиях и добавил, что присоединяется к уже завершившим карьеру партнерам.

В своем последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, Макгрегор уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который благодаря победе защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После остановки того поединка произошла драка с участием бойцов и членов их команд. Инцидент привел к дисквалификации обоих участников боя: Макгрегор был отстранен на полгода, Нурмагомедов - на девять месяцев.