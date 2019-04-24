Пилот «Уильямса»: Я с нетерпением жду поездку в Баку
Пилот "Уильямса" Джордж Расселл признался, что с нетерпением ждёт предстоящий Гран-при Азербайджана. Он напомнил, что добивался успеха в Баку в рамках Формулы-2, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
"Я действительно с нетерпением жду поездку в Баку. В прошлом году в Формуле-2 там я провёл, пожалуй, лучший уик-энд. Я должен был выбрать обе гонки, лидировал во время первой, но затем мне не повезло - попал в аварию после того, как на трассу выехала машина безопасности.
После этого я выиграл вторую гонку, начав её 12-м. У меня остались отличные воспоминания, поэтому с нетерпением жду возвращения на уличную трассу в Баку", - приводит слова Расселла пресс-служба "Уильямса".
Напомним, в нынешнем сезоне "Уильямс" ещё не набрал ни одного очка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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