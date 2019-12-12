В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своём поле разгромил "Галатасарай". Парижане, ранее уже оформив выход в плей-офф, завершили групповую стадию на первом месте (16 очков). Стамбульцы, претендовавшие на третье место в группе и выход в Лигу Европы, не смогли зацепиться за очки и остались на четвертой позиции (2 очка), передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Париж, стадион Парк де Пренс

"Пари Сен-Жермен" - "Галатасарай" 5:0 (2:0)

Голы: Икарди 32, Сарабия 35, Неймар 47, Мбаппе 63, Кавани 83 (пенальти)

"Пари Сен-Жермен": Серхио Рико, Курзава, Маркиньос, Диалло, Бернат (Керер 75), Куасси (Верратти 75), Паредес, Сарабия, Неймар, Икарди (Кавани 68), Мбаппе

Главный тренер: Тухель Томас.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Донк, Н'Зонзи (Озбайраклы 72), ду Насименту Тейшейра, Нагатомо, Беланда, Лемина, Сери (Инан 41), Байрам, Мор (Фалькао 62)

Главный тренер: Терим Фатих.

Предупреждения: Курзава 45, Беланда 50, Н'Зонзи 57, Фалькао 82, Муслера 82, Инан 85, Лемина 85

В параллельном матче "Реал" на выезде одолел "Брюгге".

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