Мадридский «Реал» пятый раз в истории выиграл клубный чемпионат мира

Мадридский "Реал" пятый раз в истории стал победителем клубного чемпионата мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале турнира, который прошел в Марокко, испанская команда одержала победу над клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Встреча, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 5:3 в пользу "Реала".

Дубли в составе мадридцев оформили Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Еще один мяч записал на свой счет Карим Бензема.

Голы за "Аль-Хиляль" забили Мусса Марега и Лусиано Вьетто, дважды поразивший ворота соперников.