Программу на соревнованиях выполнила хорошо, однако еще есть над чем работать.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам член сборной Азербайджана по акробатической гимнастике, спортсменка Анахита Башири, принимающая участие в соревнованиях 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике. Анахита Башири выступает в составе женской группы.

"Наша задача на проходящих соревнованиях - хорошо выступить, а также учесть и исправить недочёты, так как нас ждет участие в чемпионате мира. Цели на чемпионате мира - подняться на пьедестал почета. Мы верим в себя, ведь ранее на чемпионате Европы завоевали медали", - подчеркнула она.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку 25-26 апреля проходят соревнования 29-го первенства Азербайджана и чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Участниками соревнований являются воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи" и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13.

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