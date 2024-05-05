Кубок Европы в Баку: первое место в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова из Болгарии

Первое место на Кубке Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами заняла Стилиана Николова, представляющая Болгарию, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Результат грации в данной программе составил 34.500 балла.

На второй позиции расположилась гимнастка София Раффаэли из Италии, ее выступление судьи оценили на 34.350 балла. Третье место с результатом балла 33.050 балла заняла Вера Туголукова из Кипра.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

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