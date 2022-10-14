Турист получил за 7-часовой полет всего один сэндвич и удивился его размеру

Пассажир AER Lingus получил за семичасовой перелет всего один сэндвич размером меньше ладони и поделился его фото в сети. Об удивившем его обслуживании авиакомпании он рассказал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пэт Фелан (Pat Phelan) уточнил, что следовал рейсом ирландской авиакомпании из аэропорта Шеннон в Нью-Йорк. В качестве питания на борту турист получил крошечный сэндвич, который, по его словам, имел вкус картона. Мужчина показал на фото, что бутерброд легко уместился на его ладони.

Еще одним разочарованием стало отсутствие кофе и чая, так как на борту не оказалось крышек для одноразовых стаканчиков.

В комментариях под фото пассажир получил поддержку от пользователей сети, которые поделились историями своих неудачных перелетов. Представитель Aer Lingus извинился за столь небольшие размеры бортового пайка и сообщил, что жалоба передана команде по работе с клиентами.