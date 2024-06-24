Уловки мошенников для кражи денег у туристов, собирающихся в отпуск

Названы 8 типичных уловок мошенников для кражи денег у туристов, собирающихся в отпуск - перед основным летним сезоном было опубликовано исследование компании ESET, занимающейся цифровой безопасностью, в котором эксперты рассказали туристам о мошенничествах, с которыми вы можете столкнуться в Интернете, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Мошенники предлагают более дешевые сделки, создавая поддельные веб-сайты, размещая поддельную рекламу на веб-сайтах и в социальных сетях, а иногда используя для оплаты незаконно полученные вознаграждения", - рассказали эксперты.

Туристам перечислили восемь основных уловок мошенников, на которые лучше не попадаться, а также дали полезные советы, как не попастся, выбирая отпуск.

1. Бесплатные каникулы: это уловка номер раз. Туристам приходят электронные письма, звонки или сообщения, в которых утверждается, что они выиграли отпуск в лотерее, в которой они никогда не участвовали. Если наивный "победитель" решил ответить, от него потребуют оплатить налог или некую часть стоимости отпуска, чтобы претендовать на "бесплатный" отпуск. После чего мошенники прикарманят деньги и пропадут.

2. Сайты-клоны - туда, кстати, тоже часто приводят рекламные письма и сообщения в соцсетях. Таким образом потенциальных жертв заманивают на поддельные сайты авиакомпаний, отелей и т. д. Всё выглядит "идентичным натуральному", в том числе электронные письма с подтверждением бронирования. В итоге многие понимают, что их обманули, только когда подходят к стойке регистрации в отеле.

3. Скидка на билеты или на отдых: большие скидки на отдых, авиабилеты, отели и другие пакеты услуг, которые предлагают мошенники, могут быть даже законными, но эта скидка получена с помощью украденных карт или скомпрометированных учетных записей лояльности. Мошенники получат некий процент, а жертвы рискуют лишиться отпуска, если мошенничество будет обнаружено.

4. "Помощь" с международными проездными документами. Эти мошенники специализируются на "помощи" туристам в получении туристической визы, также объектом интереса может выступать загранпаспорт, международные водительские права или другие документы. Как правило с туристов за эту помощь сдирают немалые деньги - в то время как по факту эта услуга бесплатна. Кстати, очень актуальная тема для российских туристов, желающих "попасть в Европу": помощников в получении визы немало и многие из них просто выкачают деньги, не обеспечив никакой экономии сил и времени. Притом есть риск получения поддельных документов.

5. Фейковые арендованные дома: спрос на частный сектор породил и расплодил данных мошенников. Столкнуться с мошенническими объявлениями можно даже на вполне законных сервисах аренды - предупреждают туристов. По приезде вы выясните, что объект или вообще не существует, либо не сдаётся в аренду, либо сдан в аренду сразу нескольким пользователям. "Бронируйте через специальные авторитетные сайты, которые защищают от поддельных объявлений", - советуют туристам. Кстати, в российской практике тоже довольно частое явление.

6. Мошенничество с рейсами - речь идёт про якобы чартерные пакеты частных самолетов, которые часто включают проживание. Надо только чтобы турист заплатил, а далее мошенники исчезнут.

7. Угрозы Wi-Fi - отдельный пункт, не связанный с арендой жилья, но являющийся ощутимой зоной риска для современных туристов, "живущих в смартфоне". "В аэропорту, кафе или другом общественном месте в дороге, не заходите в свой банк или другие учетные записи, используя бесплатный общедоступный Wi-Fi. По крайней мере, используйте надежную службу виртуальной частной сети (VPN), которая шифрует ваше соединение и защищает вас от злоумышенников, которые могут захотеть украсть ваши личные данные", - предупредили туристов. Используя бесплатный Wi-Fi, вы можете неосознанно подключиться к поддельной точке доступа, созданной киберпреступниками, которые хотят украсть ваши пароли, а также личные и финансовые данные. Более того - если это даже вполне легальный Wi-Fi отеля, хакеры могут скрываться в той же сети, чтобы шпионить за вашей онлайн-активностью - часто о такой опасности вас даже предупредит ваша техника при подключении.

8. "Выкачивание сока" - речь идёт об угрозах зарядки через USB, известных как "выкачивание сока". "Преступники часто устанавливают вредоносное ПО на общественные зарядные станции или кабели, оставленные подключенными к станциям. Использование этих кабелей приводит к установке вредоносного ПО, предназначенного для взлома устройства и/или кражи данных и паролей", - предупредили туристов.

Что касается советов по безопасности, которые дают туристам, то они следующие:

Пункт первый - не будьте слишком доверчивы, не покупайтесь на фантастические цены и скидки. "Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно так оно и есть", - уверяют исследователи.

Проведите исследование, проверьте в Интернете туристические компании, отели, компании по аренде и туристические агентства, к которым вы решили обратиться.

В случае, если вам понравилось рекламное объявление в сообщении или соцсети, лучше связаться с компанией, используя контакты, указанные на сайте. "Никогда не используйте контактную информацию из электронного письма, текстового сообщения или объявления в соцсети", - поясняют эксперты.

Проверьте URL-адрес любого посещаемого вами сайта, чтобы убедиться в отсутствии опечаток, указывающих на поддельный сайт.

Не используйте общедоступный Wi-Fi без виртуальной частной сети (VPN) и избегайте использования общественных зарядных станций на улице.