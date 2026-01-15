Названо самое популярное туристическое направление мира в 2026 году
Португальский остров Мадейра, который нередко называют "Европейскими Гавайями", признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году.
Мадейра - самое трендовое направление мира 2026 года
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor, этот португальский остров в Атлантическом океане, к западу от Средиземного моря, может похвастаться великолепными пейзажами, садами, цветами и восхитительным тропическим климатом.
Авторы подборки подчеркивают, что вдоль побережья Мадейры разбросано множество пляжей. Среди наиболее известных - Кальета, один из лучших курортов Мадейры. Этот пляж отличается золотистым песком, кристально чистой водой и пристанью для яхт. Пляж также отлично подходит для различных водных видов спорта, таких как гребля на каноэ и виндсерфинг.
Кроме того, в Лидо, популярном круортном районе португальской столицы Фуншала, есть большой и малый открытые бассейны с морской водой, которые также имеют прямой выход к морю.
Тем временем, для любителей гольфа на острове Мадейра есть несколько первоклассных полей, в том числе в Фуншале.
10 самых популярных туристических направлений мира в 2026 году по версии TripAdvisor
- Мадейра, Португалия
- Тбилиси, Грузия
- Чикаго, США
- Куинен, Вьетнам
- Пуэрто-Эскондидо, Мексика
- Милан, Италия
- Глазго, Великобритания
- Абу-Даби, ОАЭ
- Ресифи, Бразилия
- Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина
Отметим, рейтинг составлялся на основе тысяч отзывов пользователей платформы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре