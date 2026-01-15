Названо самое популярное туристическое направление мира в 2026 году

Португальский остров Мадейра, который нередко называют "Европейскими Гавайями", признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году.

Мадейра - самое трендовое направление мира 2026 года

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor, этот португальский остров в Атлантическом океане, к западу от Средиземного моря, может похвастаться великолепными пейзажами, садами, цветами и восхитительным тропическим климатом.

Авторы подборки подчеркивают, что вдоль побережья Мадейры разбросано множество пляжей. Среди наиболее известных - Кальета, один из лучших курортов Мадейры. Этот пляж отличается золотистым песком, кристально чистой водой и пристанью для яхт. Пляж также отлично подходит для различных водных видов спорта, таких как гребля на каноэ и виндсерфинг.

Кроме того, в Лидо, популярном круортном районе португальской столицы Фуншала, есть большой и малый открытые бассейны с морской водой, которые также имеют прямой выход к морю.

Тем временем, для любителей гольфа на острове Мадейра есть несколько первоклассных полей, в том числе в Фуншале.

10 самых популярных туристических направлений мира в 2026 году по версии TripAdvisor

Мадейра, Португалия

Тбилиси, Грузия

Чикаго, США

Куинен, Вьетнам

Пуэрто-Эскондидо, Мексика

Милан, Италия

Глазго, Великобритания

Абу-Даби, ОАЭ

Ресифи, Бразилия

Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина

Отметим, рейтинг составлялся на основе тысяч отзывов пользователей платформы.