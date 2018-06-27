Питт назвал "лицемерными" поездки Джоли по миру с акциями для обездоленных детей - ВИДЕО

Брэд Питт, который только недавно через суд добился права встречаться с собственными детьми, похоже, затевает новый скандальный процесс, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Свою бывшую он называет теперь не иначе как "подлой лицемеркой". Об этом американскому таблоиду рассказали друзья актера.

Поведение Анджелины Джоли его просто возмущает, как же так: она ездит по миру с благотворительными акциями, стремится помочь обездоленным детям в странах третьего мира, а о своих - ради пиара - будто напрочь позабыла.

Сам Питт признается, что живет словно на пороховой бочке: ограничивает себя во всем, избегает шумных вечеринок, в общем - боится дать малейший повод экс-возлюбленной. Он уверен: любой промах с его стороны - и Анджелина снова попытается лишить его радости отцовства.

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