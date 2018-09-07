Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу "люблю". Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати.

Овен

Сегодня день у Овна обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Овну сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, - и удача повернется к вам нужной частью тела!

Телец

Телец будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Тельца на долгие-долгие годы.

Близнецы

Интеллект Близнецов будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Близнецов сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Близнецам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Рак

Рак будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Рака денег в долг - не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Рак завтра не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Лев

Сегодняшний день у Льва обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше - решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Льва сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Дева

День у Девы пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у нее приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Девы на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться о ее пассивность и нерешительность.

Весы

День у Весов обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Весам ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Скорпион

В повседневной жизни Скорпиона не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Скорпион сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Стрелец

Главным трендом дня у Стрельца будет скука. С одной стороны, в душе ему будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Стрельца из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Стрельца тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Козерог

Козерог будет готов чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять его мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Козерог объяснить такое поведение не сможет и будет продолжать настаивать на своем - не менее упрямо.

Водолей

Все желающие прокатиться на шее у Водолея могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Водолей даже возражать не станет - просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Водолей сегодня тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Рыбы

Если что-то и способно вывести Рыб из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Рыбам необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Рыб - особенно.

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