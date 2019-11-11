Заставшие времена СССР люди наверняка помнят легендарный тройной одеколон - главное средство парфюмерии советских мужчин. Правда, иногда ароматную жидкость использовали не только для создания вокруг себя ароматного шлейфа, но и в качестве довольно дешевого спиртного напитка. В кругах любителей "огненных жидкостей" ходила шутка о том, что даже Ален Делон пьет одеколон. Французский актер, конечно, этого не делал, а вот Наполеон Бонапарт ароматную жидкость внутрь употреблял. Зачем французский император это делал, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Первый в мире одеколон, согласно официальной версии, был создан вовсе не парфюмером, а аптекарем по имени Иоганн-Мария Фарина в 1709 году. Он изготовил ароматную жидкость на основе масел лимона, апельсина, бергамота, лайма, кедра, мандарина, грейпфрута и нескольких трав. Назвал это "снадобье" Фарина "вода из Кельна", в честь города, который его приютил.

Поначалу ароматной жидкостью европейцы (в частности, военные) пытались замаскировать неприятный запах давно не мытых тел (о европейской гигиене в те годы, вернее, об ее отсутствии, ходят легенды). Но вскоре по Европе прошел слух о чудодейственной силе одеколона. Его стали использовать в качестве средства, исцеляющего буквально от всех недугов.

В инструкции к кельнской воде было сказано, что жидкость исцеляет от ожогов, лечит желтуху и колики, является отличным противоядием, а также замечательным средством от кашля и звона в ушах.



Во время эпидемии чумы одеколон пользовался небывалым спросом: медики утверждали, что он защищает от болезни. В каком-то смысле, эскулапы не ошибались: настоенная на спирту кельнская вода с добавлением ароматических масел, действительно, обладала мощными дезинфицирующими и антисептическими свойствами.

Не обошел своим вниманием кельнскую воду и Наполеон Бонапарт. Он не только сбрызгивал тело ароматной жидкостью, но и полоскал ею горло, а также употреблял внутрь, капая ее на куски сахара, с которыми пил чай.

Кстати, именно "по вине" этого французского императора лекарство, которым долгое время считалась "вода из Кельна", превратилось в одеколон, который используют в качестве парфюма. В 1820 году по указу Наполеона аптекари были вынуждены раскрыть секреты всех лекарств. Производители кельнской воды секретную формулу выдавать не захотели и превратили лекарственный препарат в парфюмерное средство, добавив в жидкость некоторые ароматические вещества. Кстати, стоит отметить, что своих лечебных свойств одеколон при этом не утратил.

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