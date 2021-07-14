Ученые создали гибкий лед

Китайским ученым удалось создать тонкие нити льда, которые могут сгибаться и скручиваться.

Исследователи назвали это эластичными ледяными микроволокнами. Эта разработка может сломать мозг - вместо того, чтобы ломаться, лед сгибается, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Чтобы создать лед, ученые поместили водяной пар в небольшую камеру, которая затем охлаждалась жидким азотом. Затем исследователи положили в камеру вольфрамовый стержень и наэлектризовали его до 2000 вольт. Туда сошелся водяной пар и медленно образовал микроволокна льда.

После этого ученые стали менять температуру от -70 до -238 градусов Фаренгейта и смотреть, что будет. Как оказалось, микроволокна становятся необычайно гибкими при самых низких температурах.

Исследователи говорят, что микроволокна можно использовать для передачи света, как оптоволоконные кабели.