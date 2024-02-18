Астрофизики обнаружили планеты, напоминающие конфеты

Британские астрофизики из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) выяснили, что на ранних этапах своего формирования экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы) имеют не круглую, а сплюснутую форму, напоминая конфеты драже. Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

Выводы ученых основаны на компьютерном моделировании процессов образования планет в плотных газовых дисках вокруг молодых звезд.

"Мы изучаем формирование планет в течение длительного времени, но никогда раньше нам не приходило в голову проверять форму планет по мере их формирования в симуляциях. Мы всегда предполагали, что они имеют сферическую форму", - отметил член научной группы, астрофизик Димитрис Стамателлос.

Команда UCLan сделала открытие в ходе изучения процессов появления таких газовых гигантов, как Юпитер.

Стандартная теория формирования планет предполагает, что их рост происходит постепенно, поскольку частицы пыли слипаются вместе, образуя все более и более крупные объекты в течение длительных периодов времени. Эта модель называется "аккрецией ядра".

Но рождение планеты может произойти и в более короткие сроки, когда большие вращающиеся протопланетные диски вокруг молодых звезд разваливаются на куски. Такой метод описывает теория "нестабильности диска".

Результаты исследования UCLan свидетельствуют в пользу второго варианта. Моделирование показало, что формирующиеся планеты принимают форму сплюснутых сфероидов, потому что новый материал по большей части направляется к полюсам молодого небесного тела.

Команда продолжит изучать образование планет, используя улучшенную компьютерную модель. Астрофизики надеются лучше понять роль окружающей среды вокруг планеты, влияющую на ее формирование и форму.

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