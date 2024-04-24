В Австралии людей напугало облако, похожее не дементора

Жителей австралийского Сиднея напугало облако, напомнившее им дементора - существа из "Гарри Поттера", как передает Day.Az, об этом пишет The Indian Express.

После того, как на облако необычной формы обратили внимание местные жители, они стали делиться фотографиями явления в соцсетях. Комментаторы отметили, что увиденное в небе напомнило им дементоров из "Гарри Поттера", и попытались объяснить происхождение загадочного облака.

"Лорд Волдеморт вернулся", - шутили люди.

Люди выдвигали разные версии: от пришельцев до тайных опытов в секретных лабораториях. Впрочем, специалисты объяснили, что никакой тайны тут нет. Такие низколежащие облака неправильной формы - частое явление. Как правило, они формируются при штормовых фронтах и имеют сходство с торнадо или смерчами на ранних стадиях.

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