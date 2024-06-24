Дрессировщик слонов в Индии трагически погиб после нападения слона

62-летний дрессировщик слонов в Индии трагически погиб после нападения слона, за которым он ухаживал.

Как передает Day.Az, животное сложило мужчину, как лист бумаги.

Предлагаем читателям ознакомиться с соответствующими кадрами:

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!