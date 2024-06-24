https://news.day.az/unusual/1670144.html Дрессировщик слонов в Индии трагически погиб после нападения слона - ВИДЕО
Дрессировщик слонов в Индии трагически погиб после нападения слона - ВИДЕО
62-летний дрессировщик слонов в Индии трагически погиб после нападения слона, за которым он ухаживал.
Как передает Day.Az, животное сложило мужчину, как лист бумаги.
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