Ученые обнаружили древнейшую солнечную обсерваторию возрастом 2500 лет

Тайны древних астрономов Мезоамерики раскрыли археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в штате Пуэбла они подтвердили существование солнечной обсерватории возрастом более 2500 лет, сообщает портал HeritageDaily.

Древнее поселение Тетелес-де-Авила-Кастильо долгое время скрывало сложные астрономические знания под видом обычных ритуальных построек. Исследователи установили, что местные жители более двух тысячелетий назад спроектировали монументальный комплекс так, чтобы отслеживать движение Солнца и важнейшие даты календаря. Восточная платформа огромного сооружения служила своеобразным маркером для фиксации равноденствий и солнцестояний. Эта находка стала первым подтвержденным наблюдательным пунктом подобного типа за пределами региона древних майя.

Уникальная планировка позволяла жителям безошибочно определять начало сельскохозяйственного сезона в феврале и время сбора урожая в октябре. Наблюдение за небесными циклами обеспечивало выживание целых народов в условиях изменчивого климата: оно помогало жрецам планировать ритуалы и сельскохозяйственные работы.

Открытие проливает свет на происхождение тотонакской цивилизации и их раннюю культуру. Поселение активно использовалось с 900 года до нашей эры. Даже после частичного запустения, вызванного появлением крупных мегаполисов вроде Теотиуакана, место оставалось священным. Позже здесь появились подношения других народов, датируемые 600-900 годами уже нашей эры.

Сегодня эти данные заставляют ученых пересмотреть роль астрономии в градостроительстве древнего мира. Точная наука существовала задолго до изобретения телескопов и опиралась на первобытную геометрию наших предков.