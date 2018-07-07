В Могадишо прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

Мощный взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба. Об этом сообщает издание Garowe Online со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мощный взрыв произошел у КПП на перекрестке Сайидка (Sayidka) в центре Могадишо, стрельба продолжается", - сообщается в Twitter издания.

Менее чем через пол часа в Могадишо произошел второй взрыв, в штаб-квартиру министерства внутренних дел страны, предположительно, ворвались вооруженные люди.

"Второй взрыв произошел в том же районе. Поступают сообщения о том, что вооруженные люди ворвались в здание штаб-квартиры министерства внутренних дел", - сообщается в Twitter издания.

Жертвами двух взрывов и нападения на штаб-квартиру министерства внутренних дел в столице Сомали Могадишо стали не менее девяти человек, еще более 10 ранены, сообщило позднее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

По словам полковника Ахмеда Мохамеда, число жертв может возрасти, поскольку противостояние правоохранительных органов с боевиками, забаррикадировавшимися в здании МВД, все еще продолжается. По данным агентства, в здании министерства находятся несколько сотрудников.

Как сообщает агентство, ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб" имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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