Манджукич забил первый автогол в истории финалов чемпионатов мира

Сборная Франции вышла вперед в финале чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии уже на 18-й минуте встречи. Поединок проходит в Москве на стадионе "Лужники". После навеса со штрафного от Антуана Гризманна мяч в свои ворота головой среза нападающий хорватской команды Марио Манджукич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Манджукич стал автором первого автогола в истории финалов чемпионата мира. Ранее ни разу не забивали футболисты в собственные ворота за 20 предыдущих поединков, сообщает Opta.

Добавим, что Манджукич на ЧМ-2018 отличился двумя голами в чужие ворота - он поражал ворота Дании в 1/8 финала и забил победный мяч Англии в дополнительное время полуфинала.

Также на ЧМ-2018 уже забито 12 автоголов - это в два раза больше, чем было на предыдущем чемпионате-рекордсмене во Франции в 1998 году.