Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 43

Число погибших в США из-за урагана "Флоренс", который к настоящему времени уже рассеялся, возросло до 43 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее поступала информация о 41 погибшем. Как отмечает AP, 32 жертвы приходятся на штат Северная Каролина. Кроме того, стихийным бедствием в наибольшей степени были затронуты Южная Каролина и Вирджиния.

По оценкам аналитического агентства Moody's Analytics, опубликованным в пятницу на сайте газеты The Wall Street Journal, экономический ущерб от "Флоренс" составил от $38 млрд до $50 млрд. Ожидается, что суммарные выплаты страховых компаний на покрытие ущерба от "Флоренс" составят от $1,7 млрд до $5 млрд.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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