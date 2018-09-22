В Иране назвали ответственных за теракт в Ахвазе - ФОТО

Иран возлагает ответственность за теракт в Ахвазе, где погибли более 10 человек, на "региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов", заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь. Жертвами, по последним данным, стали 11 человек, еще более 20 получили ранения.

"Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. В числе жертв - дети и молодежь. Иран возлагает ответственность на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов за подобные атаки", - написал Зариф в своем Twitter.

Министр добавил, что Иран "быстро и решительно" предпримет ответные действия для защиты своих граждан.

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