Россия и Казахстан создадут комиссию после аварии "Союза"

Россия и Казахстан создадут совместную правительственную комиссию по расследованию аварии "Союза". Об этом заявил в четверг глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Будет создана правительственная комиссия, совместная с казахстанской стороны и с российской стороны, в которую войдут все заинтересованные государственные органы, инцидент будет расследоваться, будет заключение", - сказал он на брифинге.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

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