Во Франции охотник случайно застрелил велосипедиста

Молодой человек, участвовавший в облавной охоте на востоке Франции, случайно застрелил владельца ресторана родом из Великобритании, проезжавшего недалеко от места проведения охоты на горном велосипеде, сообщает газета Le Dauphine Libere со ссылкой на прокуратуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в субботу около 18 часов по местному времени (19 мск) в коммуне Монрион, департамент Верхняя Савойя. Молодой человек принимал участие в облавной охоте, организованной местной охотничьей ассоциацией, когда неподалеку на горной тропе проезжал велосипедист. Как отмечает издание, случайной жертвой охотника стал выходец из Великобритании, управлявший рестораном в городе Ле Же. Сам молодой человек был доставлен в местную больницу в состоянии шока.

Как заявил прокурор города Тонон-ле-Бен Филипп Токканье, власти намерены установить все обстоятельства случившегося. Проводится расследование по факту непреднамеренного убийства, дополняет газета.